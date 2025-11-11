11.11.2025
Kolme autoilijaa kolaroi aamulla Ylämyllyllä
Ylämyllyllä sattui liikenneonnettomuus tänä aamuna puoli seitsemän aikaan. Onnettomuus tapahtui Kuopiontien ja Liperintien risteyksessä.
Onnettomuudessa oli osallisena kolme ajoneuvoa: yksi raskas ajoneuvo, yksi maastoauto ja yksi henkilöauto. Onnettomuusautoissa ei ollut kuljettajien lisäksi matkustajia.
Ensihoito tarkasti ajoneuvojen kuljettajat, ja yksi heistä kuljetettiin sairaalaan.
Pelastushenkilöstö raivasi tien ja ohjasi liikennettä tapahtumapaikalla. Liikenne risteysalueella oli poikki jonkin aikaa, mutta nyt liikenne alueella sujuu taas tavanomaiseen tapaan.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.