PKS Sähkönsiirto aloittaa sähköverkon uudistamistyöt Rääkkylän Oravisalossa. Työt rajoittuvat Hernevaarantien ja Vehmasniementien lähiympäristöön. Uudistuksessa muutetaan 1,7 kilometriä vanhaa ilmajohtoverkkoa säävarmaksi maakaapeliksi.
Urakoitsijana PKS-Sähkönsiirrolle kyseisellä työmaalla toimii Eltel Networks Oy. Uuden sähköverkon rakentaminen alkaa marraskuussa 2025. Valmiina uusi sähköverkko on keväällä 2026.
Alueen sähköverkko uusitaan, koska olemassa oleva sähköverkko on vanhaa ja pylväiden varassa kulkevat ilmajohdot ovat alttiita myrskyjen ja lumen aiheuttamille vikatilanteille. Sähköverkon viat näkyvät asiakkaille ikävinä sähkökatkoina. Uudistuksen yhteydessä nykyiset ilmajohdot korvataan maahan kaivettavilla kaapeleilla, joihin sääolosuhteet eivät aiheuta vikoja. Uudistuksen ansiosta sähkökatkojen määrä ja kesto vähenevät merkittävästi.
Hernevaarantien ja vehmasniementien lähiympäristössä toteutettava sähköverkon uudistaminen on osa PKS Sähkönsiirron säävarman verkon rakentamista.
