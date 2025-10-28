28.10.2025
Liperin kirkko täyttyi Otto Koistisen juhlavuoden harvinaisessa konsertissa
Otto Koistisen syntymästä tuli tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta, minkä myötä kanteleen kehittäjän kotikirkossa Liperissä järjestettiin juhlakonsertti menneenä sunnuntaina.
Erityisessä tilaisuudessa esiintyivät niin kantelemestarin tytär Ritva Koistinen kuin myös soittimen taiturit Ida Elina ja Veila. Esiintyjiin lukeutuivat myös Katja Malinen sekä liperiläinen laulaja Jukka Romu.
Perinteisen kansanmusiikin lisäksi kirkkosalissa kaikui muun muassa Kuumaa-yhtyeen tunnetuksi tekemän Ylivoimainen-kappaleen säveliä.
Paikalla kirkossa oli suntion tarkan laskennan perusteella 720 kuulijaa.
Konsertti oli yksi Liperin kunnan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumista.
