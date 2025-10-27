Tummiin pukeutunut Liperin kunnanvaltuusto kunnioitti edesmenneen kollegan muistoa – Ensi vuoden tuloveroprosentti pysyy ennallaan
Liperin kunnanvaltuuston kokous alkoi maanantaina surullisella, mutta arvokkaalla hetkellä.
Tummiin pukeutunut Liperin kunnanvaltuusto kunnioitti seisten lokakuussa menehtyneen keskustan valtuutetun Pauli Hakulisen muistoa valtuuston puheenjohtajan Asmo Variksen (kesk.) johdolla.
Hakulisen muistoa kunnioitettiin puheella ja hiljaisella hetkellä.
Hänen tyhjällä paikallaan paloi valkoinen kynttilä.
*****
Kokouksen merkittävin päätös koski ensi vuoden veroprosentteja.
Valtuusto päätti pitää vuoden 2026 tuloveroprosentin ennallaan, eli 9,5 prosentissa.
Lisäksi valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti uuden yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin, joka on ensi vuonna 0,5 prosenttia.
Uusi vero itse asiassa keventää yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta, sillä ilman omaa veroprosenttia niihin olisi sovellettu yleistä, 1,05 prosentin veroa.
Ensi vuoden veroprosentit ovat:
Tuloveroprosentti 9,50 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,50 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Maapohjan kiinteistöveroprosentti 1,30 %
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,50 %
Kokouksessa käytiin keskustelua Liperin kunnan vastineesta Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, joka liittyy Puhas Oy:n osakassopimuksen hyväksymiseen tehtyyn kunnallisvalitukseen.
Sopimus hyväksyttiin elokuun 25. päivän valtuuston kokouksessa.
Valtuutettu Martti Jormainen (kok.) kritisoi, että Pohjois-Karjalan eri kuntia ei sopimuksessa kohdella yhdenvertaisesti esimerkiksi asukaslukuun suhteutettuna.
Hän arvosteli myös sitä, että jatkossa kuntalaiset eivät voisi itse päättää esimerkiksi likakaivojen tyhjennysten ajankohdista.
Jormainen painotti, että virkamiesten tulisi huolehtia sopimuksen säännöllisestä päivittämisestä, mutta ei tehnyt asiasta vastaesitystä.
Valtuutettu Tapio Mustonen (sd.) puolestaan korosti, että Puhas Oy toimii operatiivisena toimijana, eikä päätä esimerkiksi jätekuljetusten ajankohdista. Päätökset tekee kunkin alueen jätelautakunta.
Maanantain kokouksessa hyväksyttiin myös hallintosäännön päivitys ja Liperin kunnan konserniohje, joihin ei tullut merkittäviä muutoksia.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.