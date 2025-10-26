Sanomalehti Karjalainen uutisoi, että liperiläinen Honkalampi-säätiö irtisanoo ja sulkee toimintojaan – Liperin toimintoihin ei muutoksia
Sanomalehti Karjalainen uutisoi, että liperiläinen Honkalampi-säätiö sulkee ravintolan, kauppoja ja kaikki työpajansa. Lehden tietojen mukaan työnsä menettää 22 ihmistä.
Karjalaisen uutisessa mainitaan, että Honkalampi-säätiö sulkee Joensuusta lounasravintola Helmen, Good-will-kierrätysmyymälän sekä työpajavalmennusta tarjonneen Kaski Valmennuksen.
Kiteellä säätiö säätiö sulkee Karjalaisen tietojen mukaan Goodwillin ja työpajansa.
Honkalampi-säätiön toimitusjohtaja Riikka Pikkarainen kertoi Karjalaiselle, että lopetettava liiketoiminta oli tappiollista pitkään, eivätkä näkymät olleet hyvät.
Kotiseutu-uutisille toimitusjohtaja Pikkarainen kertoi, että Liperin toimintoihin ei ole suunnitteilla säästötoimia.
– Esimerkiksi Riihitien palvelukotimme jatkaa toimintaansa kuten ennenkin, Pikkarainen kommentoi.
