17.10.2025
Rääkkylän kunta luopui käteismaksuista
Rääkkylän kunnan palvelupisteiden tuotteet ja palvelut voi jatkossa maksaa ainoastaan pankkikortilla. Käteinen ei käy maksuvälineenä missään kunnan palvelupisteessä.
Muutoksen myötä esimerkiksi Rääkkylän kirjastossa seuraavat maksut hoidetaan pankkikortilla: kirjastokortti, noutamaton varaus, myöhästymismaksu, poistetut aineistot, myytävät tuotteet ja kopiot.
Korttimaksu koskee myös muun muassa kuntosalin kertamaksuja ja yksittäisiä kuukausimaksuja.
