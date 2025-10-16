16.10.2025
Kuorma-auto ajautui ojaan Rääkkylässä – ei henkilövahinkoja
Kuorma-auto ajautui ojaan Vehkalahdentiellä Rääkkylässä torstaina aamupäivällä noin kello 9.30. Kuorma-auto oli ajanut Vehkalahdentietä ja ajautunut ojaan, kun tien reuna petti.
Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saapuessa paikalle, ajoneuvon nostotoimenpiteet olivat jo käynnissä. Onnettomuudessa kuorma-autosta vuoti pieni määrä polttoainetta ojaan, mutta pelastuslaitos raivasi vuodon jäljet pois.
Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
