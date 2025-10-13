Kaksi henkilöä valitti moottoriurheilukeskuksen ympäristöluvasta
Kaksi henkilöä valitti Ylämyllyn moottoriurheilukeskuksen ympäristöluvasta. Valitus koskee ympäristölupaa, jonka Liperin kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi elokuussa 2025 moottoriurheilukeskuksen toimintaan.
Jaoston päätös perustui korkeimman hallinto-oikeuden alkuvuonna antamaan linjaukseen.
Nyt valittajat pyytävät, että Vaasan hallinto-oikeus kieltää Liperin kunnan päätöksen täytäntöönpanon ja määrää toiminnan heti keskeytettäväksi ensisijaisesti kaikkien ratojen osalta ja toissijaisesti ulkolenkiksi kutsutun radan osalta.
Valittajien ensisijainen vaatimus on, että oikeus hyväksyy valituksen, ja ensisijaisesti kumoaa päätöksen ympäristöluvan myöntämisestä.
Toissijaisena vaatimuksena valittajat pyytävät, että oikeus muuttaa ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä ja antaa uusia lupamääräyksiä, jos ympäristölupa muilta osin myönnetään.
