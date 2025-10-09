9.10.2025
Viinijärven alueella on häiriö vedenjakelussa – veden käyttöä pyydetään välttämään
Liperin kunnan vesihuoltolaitoksen verkostossa on havaittu vedenjakelun häiriö Viinijärven taajaman alueella.
Verkostossa on havaittu paineenvaihtelua ja katkoja veden tulossa.
Vesihuoltolaitos pyytää välttämään ylimääräistä veden käyttöä häiriön aikana.
Vesihuoltolaitos selvittää parhaillaan, mistä häiriö johtuu. Häiriön kestosta ei tässä vaiheessa ole tietoa.
