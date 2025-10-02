Poliisi kehottaa rääkkyläläisiä tarkastamaan kiinteistönsä mahdollisien varkauksien varalta
Poliisi on ottanut viimeisen viikon aikana kiinni useita henkilöitä epäiltynä Pohjois-Karjalan alueella loppukesän ja alkusyksyn aikana tapahtuneisiin omaisuusrikoksiin. Poliisin tiedossa on ainakin polttoainevarkauksia sekä vapaa-ajan asuntoihin kohdistuneita murtoja.
Poliisin mukaan yksi epäillyistä henkilöistä on jo vangittu ja muita esitetään vangittavaksi tällä viikolla. Poliisi jatkaa omaisuusrikoskokonaisuuden esitutkintaa.
Poliisin suorittamissa kotietsinnöissä on löytynyt runsas määrä anastetuksi epäiltyä omaisuutta, jonka alkuperää poliisi selvittää.
– Tältä osin erityisesti Keski-Karjalan (Rääkkylä, Kitee ja Tohmajärvi) suunnalla olevien kiinteistöjen omistajien olisi hyvä tarkastaa hallitsemansa kiinteistöt ja tehdä tarvittaessa ilmoitus poliisille mahdollisesti anastetuista omaisuuksista, poliisi ohjeistaa.
Poliisi pyytää havaintoja alueen omaisuusrikoksiin liittyen puhelinnumeroon 0295 415 232 tai sähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Havainnoissa kannattaa ilmoittaa mahdollisimman hyvin tiedot mahdollisesti anastetusta omaisuudesta.
