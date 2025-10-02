Nuoriso-Leader jakaa rahaa nuorten ideoille Rääkkylässä, Kiteellä ja Tohmajärvellä
Keski-Karjalassa nuorilla on jälleen mahdollisuus hakea rahoitusta omien ideoiden toteuttamiseen Nuoriso-Leaderin kautta. Jetina ry kannustaakin 13–21-vuotiaita nuoria kehittämään omaa toimintaansa tai yrittäjyysajatuksiaan taloudellisen tuen avulla Kiteellä, Rääkkylässä ja Tohmajärvellä. Tämän rahoitusmuodon mahdollistavat Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat.
Tukea voi saada esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, yhteisten harrastusvälineiden hankintaan tai oman yritysidean kokeiluun. Summat vaihtelevat 50–1 000 euron välillä, ja tuki kattaa kustannukset kokonaisuudessaan.
Hakijana voi toimia vähintään kolmen nuoren ryhmä tai yksittäinen nuori yrittäjä. Nuoriso-Leader toteutetaan yhteistyössä seudun kuntien nuorisotyöntekijöiden ja 4H-järjestön kanssa ja he toimivat tarvittaessa nuorten tukena hakuprosessissa.
Hakeminen tapahtuu sähköisesti Jetinan verkkosivuilla. Hakuaika alkoi 1. lokakuuta ja hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Rahoituspäätöksen saa kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä, ja hanke on toteutettava kahden kuukauden sisällä myönteisen päätöksen saamisesta.
