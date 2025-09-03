Kotiseutu-uutisten verkkosivut uudistuvat torstaina
Kotiseutu-uutisten verkkosivut uudistuvat torstaina 4. syyskuuta kello 12 alkaen.
– Verkkosivujen uudistaminen on iso ja aikaa vievä hanke, varsinkin meille, kun takana ei ole suuren konsernin valmista infraa, päätoimittaja Jyrki Pönkkä kertoo.
Uudistus toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa näkyvin muutos liittyy verkkolehden sisältöön: uutisia nousee etusivulle aiempaa enemmän ja jutut saavat suuremmat kuvat. Samalla tilaamisen helppoutta parannetaan ja ilmoittajille avautuu uusia mahdollisuuksia.
– Tilaajien ei tarvitse tehdä mitään – muutokset astuvat voimaan automaattisesti, Pönkkä täsmentää.
Seuraavassa vaiheessa sivujen visuaalista ilmettä ja käytettävyyttä kehitetään edelleen. Erityisesti mobiilikäyttö helpottuu merkittävästi. Tämä vaihe ajoittuu näillä näkymin ensi vuoden alkupuolelle.
– Verkkosivujen uudistamiseen liittyy myös paljon sellaisia päivityksiä, jotka eivät näy käyttäjälle. Kokonaisuutena pyrimme siihen, että lehtemme verkkosivut vastaisivat jatkossa paremmin käyttäjien tarpeita, ja että sisältömme olisi mahdollisimman helposti kaikkien saatavilla käyttäjäystävällisesti, Pönkkä kiteyttää.
