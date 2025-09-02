Pääkirjoitus: Yrittäjyys kantaa Liperin ja Rääkkylän elinvoimaa
Liperissä ja Rääkkylässä yrittäjyys kantaa kuntien elinvoimaa – se tuo työtä, palveluja ja kasvua, mutta ennen kaikkea se luo yhteisön, jossa rohkeus ja yhteistyö ovat menestyksen perusta.
Asia, mikä usein jää tilastoja tuijottaessa varjoon – yrittäjyys on ennen kaikkea yhteisön voimaa, kykyä verkostoitua ja tukea toisiaan. Liperissä tämä voima näkyy konkreettisina tekoina, kuten aktiivisena edunvalvontana ja yrittäjäverkoston vahvistumisena.
Liperin kunnan panostukset esimerkiksi yritystontteihin Välikankaalla ja kasvava kiinnostus matkailuun voivat avata lupaavia polkuja. Erityisesti matkailun kehittäminen ja viennin mahdollisuudet voivat tarjota tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia, jotka voivat tuoda kunnalle näkyvyyttä ja elinvoimaa. Näiden edistämiseksi tarvitaan kuitenkin pitkäjänteistä työtä, rohkeita kokeiluja sekä yhteistyötä kuntien välillä, niin Liperin ja Rääkkylän kuin myös muiden ympäryskuntien kanssa. Yhdessä saamme enemmän aikaan ja tulevaisuuden valoisammaksi, kun emme keskity näkymättömiin kuntarajoihin.
Yrittäjien suurin huoli tänä päivänä liittyy rahoitukseen. Liian moni aloittava tai kasvua tavoitteleva yritys törmää pankkien nihkeyteen ja joutuu turvautumaan kalliisiin lainoihin. Tämä kertoo haasteesta, joka koskee koko maata – ilman joustavampaa rahoitusta uusia menestystarinoita syntyy liian harvoin.
Liperin kolmen taajaman rakenne tuo yrittäjille sekä kunnalle omat haasteensa, mutta myös mahdollisuuksia. Yrittäjien suusta on kuulunut, että liikenneyhteyksien parantaminen, erityisesti eritasoliittymän rakentaminen Ylämyllyltä Kuopiontielle olisi ensiarvoisen tärkeää. Tämä kertoo mielestäni yhden erittäin olennaisen asian: elinvoima ei synny tyhjiössä, vaan se vaatii toimivaa infrastruktuuria ja ripeää päätöksentekoa kunnilta, että yrittäjien tarpeet kuullaan ja niihin myös reagoidaan. Kun yrityselämä voi hyvin, voi koko kunta hyvin.
On todella tärkeää, että sekä Liperin että Rääkkylän kunnissa päätöksenteko on yrittäjäystävällistä. Jokaisessa kunnanhallituksen, valtuuston ja lautakunnan pöydässä olisi syytä muistaa, että elinkeinoelämä ei elä tyhjästä – sen perustana ovat työ ja yrittäjyys. Tätä elinvoiman pylvästä pitävät pystyssä niin miljoo-
naluokan liikevaihtoa pyörittävät yritykset kuin yhden ihmisen mikroyrityksetkin. Kunnan tehtävä on nähdä nämä kaikki yhtä tärkeinä ja luoda olosuhteet, joissa yrittäjyys voi kasvaa.
Positiivista on, että Liperin kunnan ja yrittäjien yhteistyö toimii. Valmisteilla oleva elinvoimalupaus on hyvä esimerkki siitä, miten kunta ja yrittäjät voivat sitoutua yhteiseen tavoitteeseen – vetovoimaisen Liperin rakentamiseen. Lupaus on kuitenkin vain paperi, ellei se johda tekoihin: nopeampiin lupaprosesseihin, houkutteleviin asuinalueisiin ja yrityksille suotuisaan toimintaympäristöön.
Kuntien tulevaisuus rakentuu sen väestökehityksen varaan. Jos lapsiperheet löytävät tiensä kuntaan ja ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin osataan vastata, syntyy kestävää kysyntää ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yrittäjien rohkeus, kuntien tuki ja yhteiset lupaukset voivat tehdä Liperistä ja Rääkkylästä alueita, joissa yrittäjyys ei vain säily, vaan kasvaa ja kantaa koko seudun tulevaisuutta.
