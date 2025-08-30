Liperin ja Rääkkylän alueella pyöräillä voi niin asvalttiteillä kuin maastossakin. Matkailuhankkeen aikana pohjoiselle Saimaalle on tehty uusia, päällystämättömille reiteille painottuvia gravel-pyöräilyreittejä. Kuva: Hanna-Leena Kunttu