Ylämyllyn koulun Paloaukean yksikön korjaustoimenpiteet on tehty – tehostettu siivous jatkuu
Liperin kunta tilasi vuoden 2024 lopulla aiempia kuntoarvioita täydentäviä kuntotutkimuksia useammasta rakennuksesta. Kuntotutkimusraporttien pohjalta kunta teetti tarvittavat korjaussuunnitelmat. Suunnitelmien mukaisia korjaustoimenpiteitä on tehty kesän aikana.
Liperin kunta tiedottaa, että Paloaukean päiväkodin ja Ylämyllyn koulun Paloaukean yksikön korjaustoimenpiteet on tehty ja tilat ovat jo käytössä. Jyrin liikuntahalli saadaan käyttöön asiakkaille syyskuun alussa.
-Ylämyllyn koulun Paloaukean yksikössä remonttitoimenpiteet keskittyivät ilmanvaihdon
korjaustoimiin, puhdistuksiin ja säätämiseen. Lisäksi vaihdettiin lattiapinnoitteita kahteen
tilaan ja asennettiin tuloilmakammion lumikilpi, Liperin kunta tiedottaa.
Paloaukean yksikössä tehdään suunnitelman mukaisesti tehostettua remontin jälkeistä
kuitusiivousta vuoden loppuun saakka. Tehostetulla siivouksella halutaan varmistua puhtaasta
sisäilmasta jatkossakin. Tehostetun siivouksen tekee Jokiväri Oy.
– Oppilaat opiskelevat joustavasti koulun muissa tiloissa, kun oman luokan tilat ovat poissa
käytöstä. Oma luokanopettaja tiedottaa luokan mahdollisesta poikkeusohjelmasta ja -tiloista.
Ulkopuolisille käyttäjille tehostettu siivous voi aiheuttaa muutoksia kokoontumistiloissa tai
yksittäisiä peruutuksia. Koulu antaa iltakäyttäjille tiedoksi siivousaikataulun ja tarvittaessa
korvaavien tilojen järjestämisestä pyydetään olemaan koulusihteeriin, kunta tiedottaa.
Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajalle on annettu selvitys
korjaustoimien toteutuksesta. Liperin kunnan sisäilmatyöryhmä seuraa korjaustoimien
vaikutuksia säännöllisesti.
