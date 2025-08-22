Poliisi: Rikolliset huijasivat rääkkyläläiseltä mieheltä miltei 20 000 euroa – Näin voit parhaiten suojautua kalasteluhyökkäykseltä
Elokuun alussa poliisille ilmoitettiin huijauksesta, jossa 50-luvulla syntyneelle rääkkyläläiselle miehelle oli luvattu 131 000 euron lahjoitus.
Lahjoituksen saadakseen miehen piti maksaa 28 690 euroa veroja tuosta summasta, jotta tilillä olevat rahat olisi saatu vapautettua.
Mies ehti maksaa huijareille lähes 19 000 euroa, kunnes hän alkoi epäillä tulleensa huijatuksi.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena.
Poliisin tietoon tulee edelleen tapauksia, joissa rikolliset ovat huijanneet uhreilta suuria summia rahaa. Usein näihin huijauksiin liittyy turvatilit, joita ei oikeasti ole olemassa tai uhrille väitetään, että hänen pankkitiliä koskien on tehty lainahakemuksia ja niiden perumiseksi täytyy luovuttaa verkkopankkitunnukset.
– Yksi yleisimmistä viime aikoina esille tulleista huijaustavoista kulminoituu siihen, että uhriin otettaan yhteyttä esiintyen pankin edustajana ja kerrotaan hänen pankissa olevien varojen olevan vaarassa, Itä-Suomen poliisi tiedottaa.
– Tällaisia turvatilejä ei ole, eli kyseessä on rikollisten huijaus. Jos saat puhelun tai viestin, jossa rahojasi pyydetään siirtämään turvatilille, sulje puhelu tai hävitä viesti, poliisista ohjeistetaan.
Myös poliisin nimissä lähetettyjä huijausviestejä voi edelleen olla liikkeellä ja ne tunnistaa usein siitä, että niissä on mukana linkki. Poliisin lähettämissä viesteissä ei ole linkkejä, eikä poliisi tai pankit kysy koskaan kenenkään pankkitunnuksia viesteissä tai puheluissa.
Poliisin ohjeet: Näin voit parhaiten suojautua kalasteluhyökkäykseltä
- Älä käytä pankkitunnuksiasi tai korttitietojasi teksti- tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta. Lue tarkasti mitä olet varmistamassa pankkitunnuksillasi.
- Pankki, poliisi tai kukaan muukaan laillinen toimija ei soita ja pyydä pankkitunnuksiasi tai pyydä siirtämään varojasi turvatilille.
- Mobiilivarmennehuijauksissa varoitusmerkit ovat samat kuin muissa pankki- ja verkkohuijauksissa eli viestissä pyydetään toimimaan nopeasti ja klikkaamaan viestissä olevaa linkkiä tai linkkejä tai syöttämään PIN-koodi.
- Mobiilivarmennepalvelu ei lähetä tunnistautumispyyntöä yllättäen eli sellainen pyyntö on aina huijaus
- Mobiilivarmenteeseen kannattaa aktivoida häirinnänestokoodi, joka estää väärien pyyntöjen lähettämisen
- Mobiilivarmenteen tunnistautumispyynnön tapahtumatunniste tulee aina tarkastaa
- Varoja siirtäessäsi – tee se ilman painostusta tai kiirettä. Ole erityisen varovainen, jos siirto liittyy kryptovaluuttaan tai henkilölle, jota et ole fyysisesti tavannut. Tilin alussa olevat FI kirjaimet tarkoittavat Suomen maatunnusta.
- Jos joudut petoksen uhriksi, ole heti yhteydessä omaan pankkiisi ja kerro tapahtuneesta. Tee tämän jälkeen mahdollisimman nopeasti tapahtuneesta rikosilmoitus poliisille. Mitä nopeammin pankki ja poliisi saavat tapauksesta tiedon, niin sitä parempi mahdollisuus on saada huijattuja rahoja takaisin.
