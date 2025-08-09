Ompelimo AijaB toi toivottua uutta yritystoimintaa Rääkkylään
Perjantaina Rääkkylän kirkonkylällä kahviteltiin uuden yrityksen kunniaksi. Aija Boehm-Tiaisen Ompelimo AijaB:n avajaisissa pyörähti kuntalaisia kiitettävästi ja liiketoiminnan aloitusta olikin odotettu.
– Esimerkiksi kaupassa on kyselty milloin aloitan, joko voi tarjota töitä, Boehm-Tiainen kertoi.
Kunnallisen tervehdyksen kävivät tuomassa kunnanjohtaja Esko Rautiainen ja kehityssihteeri Raita Joutsensaari.
– Ei uutta yritystoimintaa ihan joka päivä kuntaan tule, joten erittäin tämä on erittäin ilahduttavaa, Joutsensaari totesi.
