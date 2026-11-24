24.11.2026
Yrittävä Liperi: 15 tunnin työpäivät ovat vaihtuneet viiteen tuntiin
Liperiläinen Seppo Nissinen on ehtinyt työuransa aikana toimia monenlaisissa tehtävissä. Yrittäjänä hän on tehnyt pitkää päivää sekä ovi- että ravintola-alalla. Eläkkeelle jääminen on rauhoittanut tahtia, mutta työntekoa Nissinen ei ole vieläkään lopettanut.
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