23.11.2026
Toimittajan kolumni: Kaikkea ei tarvitse ostaa, vaikka halvalla saisi
Näin marraskuun lopulla kaupat täyttyvät tarjouksista, ja kuluttajia houkutellaan ostoksille monin eri tavoin. Black Week kannustaa hankkimaan tavaraa alennettuun hintaan, ja lähestyvä joulu lisää osaltaan ostamisen houkutuksia. Lahjoilla halutaan ilahduttaa läheisiä, mutta joulun odotukseen liittyy usein myös ajatus siitä, että runsaat hankinnat ovat avain onnistuneeseen jouluun.
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