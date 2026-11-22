22.11.2026
Hallitus esittää leikkausmaksuista luopumista – muutos koskisi alaikäisiä ja synnyttäjiä
Hallitus esittää, että alle 18-vuotiailta poistettaisiin leikkaus- ja toimenpidemaksut julkisessa terveydenhuollossa. Maksuttomuus laajenisi myös synnytykseen suoraan liittyviin leikkauksiin ja vaativiin toimenpiteisiin. Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.
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