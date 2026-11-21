21.11.2026
PKS ei hyväksy valtion tarjousta Palokin voimalaitoksesta – kauppa voisi lisätä painetta sähkön hinnan korottamiseen
Pohjois-Karjalan Sähkön hallitus on päättänyt hylätä valtioneuvoston kanslian ostotarjouksen Palokin vesivoimalaitoksesta. PKS perustelee päätöstään muun muassa taloudellisilla vaikutuksilla ja huoltovarmuudella.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.