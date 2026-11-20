20.11.2026
Poliisi valvoo pikkujoululiikennettä – rattijuopumusvalvontaa on myös aamupäivisin
Itä-Suomen poliisi tehostaa liikennevalvontaa pikkujoulukauden viikonloppuina. Puhallutusratsioita järjestetään ilta- ja yöaikojen lisäksi myös aamupäivisin. Poliisi muistuttaa, että auton rattiin ei pidä lähteä myöskään väsyneenä tai krapulaisena.
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