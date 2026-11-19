19.11.2026
Liperin seurakunta uudistaa kirkon äänentoistoa ja keventää nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa
Liperin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti viimeisimmässä kokouksessaan uudistaa kirkon äänentoistojärjestelmän ja keventää nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa. Kokouksessa tehtiin myös henkilöstövalinta ja käsiteltiin ensi vuoden rippikoulusuunnitelmaa.
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