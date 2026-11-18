18.11.2026
Rääkkylä-päivä tuo kuntalaiset ja päättäjät yhteen – ohjelmaa kirjastolla ja auditoriossa
Rääkkylä-päivää vietetään keskiviikkona 25. marraskuuta. Päivän ohjelmassa on tapaamisia kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa, musiikkia, teatteria sekä paikallisen yhdistystoiminnan esittelyä. Tapahtumat keskittyvät kirjastolle ja koulukeskuksen auditorioon.
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