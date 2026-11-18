18.11.2026
Kela-taksien tilausnumerot vaihtuvat vuodenvaihteessa – Pohjois-Karjalassa toimii kaksi palveluntuottajaa
Vuoden 2027 alussa alkava Kela-taksien uusi sopimuskausi tuo muutoksia myös Pohjois-Karjalaan. Taksipalveluiden järjestäjät vaihtuvat, ja samalla asiakkaiden on otettava käyttöön uudet kyytien tilausnumerot.
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