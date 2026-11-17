17.11.2026
Toimittajan kolumni: Lapsen ääni ei saa kuulua vain teemaviikolla
Tällä viikolla vietetään Lapsen oikeuksien viikkoa. Tänä vuonna viikon teemana on ”Jokainen lapsi on arvokas”. Teemaviikon tarkoituksena on tehdä tunnetuksi YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja muistuttaa meitä siitä, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen, hyvään kohteluun ja osallisuuteen.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.