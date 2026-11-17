17.11.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: Kerhotoiminnassakin näkyy määrättyyn kurinalaisuuteen tottuneisuus
Kotiseutu-uutiset vieraili marraskuussa 1967 Ylämyllyn Aliupseerikerhossa ja tutustui sen toimintaan. Vuosikymmenten takainen artikkeli tarjoaa kiinnostavan ajankuvan varuskunnan vapaa-ajanvietosta ja kerhoyhteisön elämästä.
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