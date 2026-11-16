16.11.2026
Valkoposkihanhien kuolemien taustalta löytyi reovirusta – lintuinfluenssaa todettu länsirannikolla
Itä- ja Etelä-Suomessa on löydetty satoja kuolleita tai sairaita valkoposkihanhia. Ruokavirasto on todennut hanhien näytteistä lintujen reovirusta, jota epäillään kuolemien aiheuttajaksi. Länsi-Suomessa on puolestaan havaittu yksittäisiä lintuinfluenssatapauksia.
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