16.11.2026
”Aina hirvittää, kun lapset lähtevät maailmalle” – Kanerva Vaakanaiselta ilmestyi uusi kirja
Ylämyllyläiseltä Kanerva Vaakanaiselta on ilmestynyt uusi romaani lähes vuosikymmenen tauon jälkeen. Missä olet Mia? käsittelee huostaanotetun nuoren kamppailua hyväksynnän ja oman paikkansa löytämiseksi. Seuraava romaani ilmestyy jo alkuvuodesta.
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