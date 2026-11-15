15.11.2026
Lastenlauluista ja iloisesta tunnelmasta, niistä oli juhla tehty – MLL:n Liperin yhdistys juhlisti 100-vuotista taivaltaan
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Liperin yhdistys juhli satavuotista taivaltaan lauantaina Ylämyllyllä. Juhla kokosi yhteen lapsia ja aikuisia nauttimaan musiikista, muistelemaan yhdistyksen historiaa ja viettämään yhteistä juhlapäivää.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.