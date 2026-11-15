15.11.2026
Kotipalveluyrittäjä Hanna Leskinen palkittiin – työssä tärkeintä on ihmisten kohtaaminen
Rääkkyläläisen Hanna Leskisen tie yrittäjäksi alkoi halusta löytää vakautta työelämään. Kolmessatoista vuodessa yhden naisen yrityksestä on kasvanut seitsemän ihmistä työllistävä kotipalveluyritys, jonka toiminnassa tärkeintä ovat luottamus ja ihmisten kohtaaminen.
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