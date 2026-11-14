14.11.2026
Lautakunta torjuu ensihoidon yövalmiuden heikentämisen Keski-Karjalassa
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen turvallisuuden ja varautumisen lautakunta ei hyväksy esitystä Keski-Karjalan ympärivuorokautisen ensihoitoyksikön muuttamisesta päiväyksiköksi. Lautakunta esittää myös kevennyksiä pelastuslaitoksen säästötavoitteisiin.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.