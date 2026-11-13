13.11.2026
Liperiläiset partiolaiset kiertävät pian ovilla adventtikalenterien kanssa
Liperin Kokkoveikot kerää varoja partiotoimintaan perinteisellä adventtikalenterimyynnillä. Kalentereita on myynnissä jo Ylämyllyllä ja Viinijärvellä, ja marraskuun lopulla partiolaiset kiertävät myymässä kalentereita myös ovelta ovelle. Tänä vuonna 13 euroa maksavan kalenterin hinta on kirvoittanut jonkin verran palautetta.
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