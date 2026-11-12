12.11.2026
Palokin voimalaitoksen tulevaisuus ja kesänopeudet esillä Rääkkylässä – valtuustossa jätettiin kaksi aloitetta
Rääkkylän kunnanvaltuuston viimeisimmässä kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta. Vasemmiston valtuustoryhmä esittää Palokin voimalaitoksen tulevaisuuden selvittämistä tytäryhtiömallilla. Markku Laasonen puolestaan ehdottaa kesänopeusrajoituksen nostamista Rasivaaran ja Kankaanrinnan välillä.
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