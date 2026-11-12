12.11.2026
Kolme SPR:n paikallisosastoa suunnittelee yhdistymistä Liperissä – muutoksen taustalla vapaaehtoisten määrän väheneminen
Liperin, Viinijärven ja Ylämyllyn Punaisen Ristin paikallisosastot suunnittelevat yhdistymistä yhdeksi yhdistykseksi. Muutoksella halutaan keventää hallinnollista työtä, sillä vapaaehtoisten määrä on vähentynyt kaikissa kolmessa osastossa.
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