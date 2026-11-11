11.11.2026
Rääkkylässä vietetään lasten omaa aamupäivää – Miska Pressan Katti saapuu ilahduttamaan pieniä tapahtumavieraita
Rääkkylän koulukeskuksen liikuntasalissa järjestetään tulevana perjantaina lapsille suunnattu maksuton tapahtuma. Aamupäivän ohjelmassa on Miska Pressan Katin lastenkonsertti sekä monipuolisia toimintapisteitä, joissa voi muun muassa kiipeillä, leikkiä, askarrella ja kokeilla erilaisia tehtäviä.
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