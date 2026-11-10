10.11.2026
Maksuton aamupala jakoi mielipiteitä Rääkkylän kunnanvaltuustossa – päätös syntyi äänestyksen jälkeen
Maksuttoman aamupalan tarjoaminen Rääkkylän koulun oppilaille herätti valtuustossa keskustelua lasten hyvinvoinnista, kustannuksista ja koulun vastuusta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti asiasta eriävän mielipiteen, kun aloite todettiin loppuun käsitellyksi.
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