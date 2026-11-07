7.11.2026
Sotakirjailija tekee hiljaista perinnetyötä – Jari Lappalainen nostaa esiin tavallisten sotilaiden tarinoita
Jari Lappalainen on kirjoittanut neljä kirjaa Mannerheim-ristin ritareista. Hän haluaa nostaa esiin erityisesti sotamiesten ja aliupseerien tarinoita, jotka ovat jääneet sotakirjallisuudessa usein vähemmälle huomiolle. Kirjoittamalla hän kokee tekevänsä tärkeää perinnetyötä.
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