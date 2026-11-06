6.11.2026
Uusi päiväkoti muuttaa Ylämyllyn päiväkotiverkkoa – Suunnitteilla on Puolivälin päiväkodin remontoiminen Honkalammen koulun käyttöön
Ylämyllyn uusi päiväkoti valmistunee vuoden 2027 lopulla ja korvaa muun muassa Paloaukean ja Puolivälin päiväkodit. Puolivälin päiväkodin tilat on tarkoitus remontoida Honkalammen koulun käyttöön, mutta Paloaukean päiväkodin tulevaisuus on vielä avoinna.
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