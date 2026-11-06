6.11.2026
Salokylän koulun oppilaat pääsivät kertomaan huolistaan – huoltajilta kysytään nyt koulupaikkatoiveita
Salokylän koulun mahdollinen lakkauttaminen herättää kysymyksiä myös koulun oppilaissa. Liperin kunta kuuli lapsia keskiviikkona, ja parhaillaan kuullaan oppilaiden huoltajia, joilta kysytään toiveita lasten tulevasta koulupaikasta.
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