6.11.2026
Oikeuden päätöksestä ei valitettu – Ylämyllyn moottoriradan toiminta saa jatkua
Ylämyllyn moottoriradan ympäristölupaan liittynyt pitkä oikeusprosessi on tullut päätökseen. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä ei valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten Liperin kunnan myöntämä ympäristölupa jää voimaan.
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