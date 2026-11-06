6.11.2026
Kylmälaitteisiin kohdistuneet kyberiskut herättävät huolta – kaupat ovat varautuneet uhkiin
Kylmälaitteisiin kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat aiheuttaneet vahinkoja myös Suomessa. Liperissä ja Rääkkylässä kauppojen kylmäjärjestelmien tietoturvasta on huolehdittu: kylmälaitteet toimivat suojatuissa verkoissa.
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