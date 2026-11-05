5.11.2026
Kirkko harkitsee kastamista ilman kummeja – Liperin seurakunnan kirkkoherra pitää kummiutta tärkeänä
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa valmistellaan mahdollisuutta kastaa lapsi tai aikuinen myös ilman kummeja. Liperin seurakunnan kirkkoherra Jari Uimonen pitää kummiutta kuitenkin tärkeänä – hänen mukaansa kummi on rinnallakulkija ja tukihenkilö, jonka tehtävä kestää läpi elämän.
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