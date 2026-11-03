3.11.2026
Liperi ja Rääkkylä eivät esitä veronkorotuksia vuodelle 2027 – veroprosentit säilyisivät ennallaan
Liperin ja Rääkkylän kunnanhallitukset eivät esitä veronkorotuksia vuodelle 2027. Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien on määrä säilyä molemmissa kunnissa kuluvan vuoden tasolla, vaikka kuntien verotulojen kehityksessä on eroja. Lopulliset päätökset tekee valtuusto.
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