3.11.2026
Kuntaliitto vaatii rohkeita uudistuksia kuntiin – Liperin ja Rääkkylän kunnanjohtajat korostavat yhteistyön merkitystä
Kuntien väestörakenteen muutos pakottaa uudistamaan kuntajärjestelmää, katsoo Kuntaliitto. Liperin ja Rääkkylän kunnanjohtajat tunnistavat muutostarpeen, mutta eivät näe kuntaliitoksia yksiselitteisenä ratkaisuna.
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