2.11.2026
Miten päihteet ja rahapelaaminen näkyvät Pohjois-Karjalassa? Maakunnan asukkaat voivat kertoa kokemuksistaan kyselyssä
Pohjois-Karjalassa selvitetään maakunnan asukkaiden kokemuksia päihteistä, niiden aiheuttamista haitoista ja rahapelaamisesta. Kyselyyn voivat vastata kaikki alueella asuvat yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat.
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