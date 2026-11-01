1.11.2026
Ensimmäisestä vuosikerrasta: Kun huutokauppa oli kansanjuhla
Marraskuussa 1967 Liperissä järjestetty eläinten huutokauppa keräsi paikalle runsaasti väkeä. Kaupan kävivät niin hevoset, siat kuin arkiset käyttötavaratkin. Vanha lehtijuttu ja valokuva kertovat paitsi huutokaupan tunnelmasta myös yhden aikakauden päättymisestä Liperissä.
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