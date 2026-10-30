30.10.2026
Keski-Karjalan seurakunnan kirkollisvero säilymässä ennallaan – haudanhoitomaksut nousevat
Keski-Karjalan seurakunnan kirkollisveroprosentin esitetään pysyvän 1,8 prosentissa vuonna 2027, vaikka seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan edelleen laskevan. Kirkkoneuvosto hyväksyi ensi vuoden haudanhoitomaksut, joita korotetaan työvoima- ja materiaalikustannusten nousun vuoksi.
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