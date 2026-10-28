28.10.2026
Toimittajan kommentti: Palokki jakaa näkemyksiä – nyt punnitaan kuntien arvoja
Palokin vesivoimalaitoksen tulevaisuudesta on Pohjois-Karjalassa käyty laajaa julkista keskustelua. Vastakkain tai rinnakkain ovat luonnon monimuotoisuus, vaelluskalakantojen elvyttäminen, matkailun kehittäminen sekä energiantuotanto, huoltovarmuus ja alueellinen talous. Pohjois-Karjalan Sähkön omistajakunnilta on pyydetty kannanottoja siihen, miten yhtiön tulisi asiassa edetä – myydäkö voimalaitos valtiolle vai ei.
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