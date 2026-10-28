28.10.2026
Talvi lähestyy – nyt on aika valmistautua lintujen ruokintaan
Talven lähestyessä lintujen ravinnonsaanti vaikeutuu, ja talviruokinta voi auttaa niitä selviytymään kylmistä kuukausista. Sopivan ravinnon lisäksi on tärkeää huolehtia ruokintapaikan puhtaudesta, jotta taudit eivät pääse leviämään lintujen keskuudessa.
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